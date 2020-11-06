"Думаю так, поєдинок з Динамо – один з найважливіших в сезоні. Передусім, з турнірної точки зору, але також ми знаємо, наскільки важливі ці матчі не тільки для Шахтаря і Динамо, але й для всього українського футболу. Тим більше що після такої невдалої гри в Лізі чемпіонів ми повинні реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

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Ми перебуваємо плюс-мінус у рівних умовах. Так, у Динамо є певні проблеми через коронавірус і важко, коли у тебе випадає зі складу відразу п'ять-шість осіб. Але і у нас недавно була схожа ситуація, захворіло відразу дев'ять гравців, і разом ми тренуємося буквально тиждень. Нічого страшного, як бачимо, є хлопці, які можуть повноцінно замінити хворих.

При Мірчі Луческу Динамо змінило гру, відбулися помітні зміни. Але з киянами завжди були важкі і цікаві поєдинки. Думаю, і цей матч не стане винятком.

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Я фактично місяць пропустив, перебуваючи на лікуванні в домашній ізоляції. Провів тільки чотири тренування, з них два – передматчеві і не такі складні по навантаженнях. Так, окремо є вправи, які допомагають швидше набрати фізичну форму, але я відчуваю, що поки не готовий до матчів. У нас досвідчені тренери, які знають, як підводити до оптимальної форми", – сказав Кривцов у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар вже 8 листопада вперше зустрінуться в рамках поточного сезону УПЛ . У матчі за Суперкубок України перемогли кияни (3:1) і здобули перший трофей під керівництвом Мірчі Луческу.

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