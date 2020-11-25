"Кожен матч є дуже важливим, але цей – один з найважливіших. Від того, чи наберемо ми очки і скільки, залежить подальша участь у єврокубках.

Борусія Менхенгладбах – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Борусія – організована команда, як і всі німецькі. Ми чекаємо надскладного матчу, тим паче, він проходитиме в Борусії вдома. Спробуємо витиснути максимум із гри.

Чи це найцікавіша група протягом останнього часу? Так, і цікава, і найсильніша. Тут команда може як пройти далі в Лізі чемпіонів, так і взагалі не продовжити сезон у єврокубках. Тож, гадаю, все вирішуватиметься в останніх матчах", – цитує Кривцова офіційний сайт "гірників" з посиланням на Shakhtar News.

Матч Борусія М – Шахтар стартує о 19:55. Німецька команда лідирує в групі, набравши 5 очок. У підопічних Каштру на бал менше і друга позиція.

Борусія Менхенгладбах – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів