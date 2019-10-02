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Кривцов – про гру проти Маліновського в Лізі чемпіонів: На полі друзів немає

06:30 24 Читать на русском
Кривцов – про гру проти Маліновського в Лізі чемпіонів: На полі друзів немає
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Центрбек Шахтаря Сергій Кривцов підсумував гру проти Аталанти в рамках другого туру Ліги чемпіонів.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Емоції позитивні, команда показала характер, програючи по ходу матчу. Був необов'язковий пенальті після помилки в центрі поля. Потім зрозуміли, що гравці Аталанти грають персонально з кожним футболістом. Намагалися знаходити вільні зони за спинами суперника, в принципі, це виходило. Вдалося сьогодні перемогти.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Проти Сапати важко боротись, масивний, швидкісний гравець. Знали, що у них попереду грають три кваліфіковані футболісти – ще Ілічіч, Гомес. Нападники хорошого рівня. Було непросто з ними грати, оборона не на 100%, але зі своїм завданням впоралася.

Не сказав би, що є певний інтерес в грі проти Маліновського. Просто на полі друзів немає. Була у нього можливість забити, але, на наше щастя, у нього не вийшло.

У нас не так багато матчів. На виїзді виграти у Аталанти – хороший результат, ми заради цього сюди приїхали і досягнули своїх цілей", – сказав Кривцов в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що наразі Шахтар ділить другу сходинку групи С із загребським Динамо. Наступний матч "гірників" в ЛЧ – очне протистояння з хорватами у Харкові (22 жовтня).

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Теги
Аталанта - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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