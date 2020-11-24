"Було таке при Луческу, нема чого приховувати, що окремими кланами жили. Зараз такого немає. У нас ще є два натуралізованих українці – Мораєс і Марлос, які прекрасно володіють російською мовою.

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Плюс до них ще давно грають у Шахтарі Тайсон і Алан Патрік, які теж добре володіють мовою. Зараз такого поділу немає, добре спілкуємося, дружимо", – сказав Кривцов в ефірі YouTube-каналу Провокатор.

До слова, у нинішньому сезоні 29-річний захисник зіграв за "гірників" лише 4 матчі (1 забитий м'яч), але варто зауважити, що Кривцов чимало пропустив через захворювання коронавірусом.

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