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Керівник Баварії Румменігге озвучив рішення клубу щодо співпраці з Венгером

11:30 764 Читать на русском
Керівник Баварії Румменігге озвучив рішення клубу щодо співпраці з Венгером
Карл-Хайнц Румменігге / TZ

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге повідомив про продовження співпраці з тренером Хансом-Дітером Фліком.

"Поки що ми будемо працювати з Фліком. Він сказав, що дві гри були його першої фінішною лінією. Він перетнув її, зробивши свою роботу на відмінно. І тепер ми продовжимо.

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Я поважаю Арсена Венгера. Ми зателефонуємо йому і все пояснимо. Я не хочу нервувати його", – цитує Румменігге Goal.com.

Нагадаємо, Флік став виконувачем обов'язків головного тренера Баварії після звільнення Ніко Ковача. Під його керівництвом мюнхенці обіграли Олімпіакос в Лізі чемпіонів, а також розгромили дортмундську Борусію в 11-му турі Бундесліги.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Арсен Венгер Арсен Венгер Карл-Хайнц Румменігге Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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