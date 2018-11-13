Кривий Ріг подав заявку на атестацію в Другу лігу

Кривий Ріг прагне розпочати сезон 2019/2020 у Другій лізі.

Кривий Ріг повідомив на клубній сторінці у Фейсбук про подачу заявки на атестацію в Другу лігу на сезон 2019/2020.

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При цьому, у клубі не приховують факту, що інфраструктура не знаходиться на належному рівні, але висловили сподівання, що Комітет з атестації футбольних полів допоможе усунути ті недоліки, які є зараз.

Нагадаємо, що в Другій лізі вже виступає інший криворізький клуб Гірник, який перебуває на 3 сходинці в групі Б.

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