"Матч вийшов дуже цікавим. На мій погляд, нашу перевагу ми не змогли конвертувати в перемогу. Моменти були, команда протягом всієї гри виглядала дуже цілісно, ​​багато комбінували, вели гру.

Колос – Металіст 1925 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Навіть перед пропущеним голом у нас був хороший момент, але ми їм не розпорядилися як слід. Нас покарали. Спробували змінити хід поєдинку – не вийшло. Програли, але пишаюся своєю командою. Хочу їх привітати з цією грою.

Хвилювання після виходу в УПЛ вже немає. Подивилися, що можемо з усіма грати. Сьогодні на тлі команди, яка представляє Україну в єврокубках, ми виглядали дуже і дуже добре. Ми будемо намагатися не відходити від своєї гри і з будь-яким суперником грати в свій футбол", – наводить слова Кривенцова телеканал Футбол.

Нагадаємо, Колос мінімально обіграв Металіст 1925 (1:0) в матчі 2-го туру УПЛ завдяки голу Дениса Костишина.

Колос здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925