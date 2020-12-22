Екс-хавбек Шахтаря та збірної України Валерій Кривенцов назвав трійку підопічних Шевченка, які серйозно виросли за рік.

"Маліновський. Руслан непогано виглядає в Аталанті. А лідерські якості півзахисника в збірній не підлягають сумніву. Також я б відзначив прогрес Юхима Коноплі, а Микола Матвієнко, як на мене, всі поєдинки відіграв на хорошому рівні.

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Молодіжна збірна, це як остання сходинка перед потраплянням в головну команду країни. Дійсно, Андрій Шевченко багатьох хлопців викликав у свою команду після того, як футболісти отримували виклик в збірну U-21. Втім, тут потрібно відзначати і клубних тренерів і наставників юнацьких збірних, через яких проходили перспективні гравці", – пояснив Кривенцов у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, свої наступні матчі збірна України проведе аж в березні 2021 року – підопічні Шевченка розпочнуть відбір на ЧС-2022.

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