"Не хотілося, щоб на шляху "гірників" вже на цій стадії опинились клуби з Італії, Німеччини та Іспанії. Маккабі – це непоганий варіант. Звичайно, ізраїльські команди не дуже добре відомі українським уболівальникам, але, зазначу, що клуби з Ізраїлю сповідують технічний, комбінаційний футбол. Очікується цікаве протистояння.

Динамо – Брюгге: Буяльський пригадав програну бельгійцям кваліфікацію ЛЧ і пророкує непростий матч у Лізі Європи

Раніше Шахтар часто літав до Ізраїлю, де проводив спаринги з місцевими клубами. Але з того часу спливло багато води, і порівнювати їх з нинішніми командами вже не можна. Необхідно зосередитись на конкретному супернику, детально вивчити його сильні і слабкі сторони. Також необхідно врахувати, що Маккабі до лютого буде мати серйозну перевагу в ігровій практиці. Шахтарю потрібно добре відпочити і зосереджено готуватися, оскільки часу до середини лютого не так вже й багато. Головне, що у тренерського штабу "помаранчево-чорних" є дати, є суперник, і тепер можна вибудувати свій план підготовки.

Брюгге, як і Маккабі, також хороший варіант. З Брюгге будуть дуже цікаві матчі, оскільки це бренд бельгійського футболу. Навряд чи представники "чорно-синіх" у підготовці до матчів з Динамо зможуть орієнтуватися на гру киян проти Гента у кваліфікації Ліги чемпіонів. Адже плей-оф Ліги Європи – це вже нова історія, новий сюжет, що підтвердив Шахтар у протистоянні з Інтером у групі Ліги чемпіонів. "Гірники" зробили висновки, внесли корективи, і міланці зіткнулися вже з зовсім іншим опонентом. Важливо, в якому стані і з якими кадрами кияни підійдуть до поєдинку.

Вважаю, що і Динамо, і Шахтарю з жеребкуванням 1/16 фіналу Ліги Європи пощастило. Ми ж знаємо, як наші клуби важко грають проти опонентів з Італії, Іспанії та Англії. Мірча Луческу має величезний досвід підготовки до плей-оф єврокубків у лютому. Є надія, що Динамо вже до першого матчу з Брюгге буде в повному порядку", – сказав Кривенцов у коментарі виданню Footboom.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників