"Я очікую цікавої гри – і за тактикою, і за змістом. Вважаю, що збірній України в жодному разі не можна відходити від свого стилю гри і навіть не думати про нічию, тому що ця ідея може не дуже добре закінчитися. Шевченку потрібно покластися на кістяк колективу. В першу чергу, на Пятова, Степаненка, Зінченка і Маліновського. Поруч з ними і молодь зможе себе проявити. Зінченко і Маліновський – це футболісти, здатні якісно і результативно підтримати атаку, що в матчі зі Швейцарією буде дуже важливо. А ось Пятов і Степаненко, сподіваюся, з кожною грою будуть додавати, набирати втрачену форму. Захворювання на коронавірус не у всіх однаково проходить. Залежно від віку, відновлення проходить у когось швидше, у когось повільніше. Очевидно, що Пятову і Степаненко непросто повернути колишні кондиції.

Швейцарія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Поразка від Швейцарії в жодному разі не стане трагедією. Невдачу, звичайно, можна буде пояснити багатьма несприятливими чинниками, але те, що національна команда старалася протягом усього турніру – незаперечний факт. У тій же Іспанії на виїзді, наприклад, виграти було практично неможливо... З Німеччиною також непрості поєдинки вийшли... У будь-якому разі, Ліга націй – відмінний полігон для розвитку команди, для обкатки молоді. Омолодження збірної зараз – вже незворотний процес", – пояснив Кривенцов у коментарі Footboom.

Зауважимо, після 5-ти турів Ліги націй Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу сьогодні, 17 листопада.

Німеччина – Україна: анонс матчу Ліги націй