"Нічия на полі чемпіонів світу окрилює! Це додасть впевненості збірній України. Однак, слід розуміти, що кожен наступний відбірковий матч матиме свій сценарій. Схеми будуть змінюватися.

Маркевич виділив фактори, які не дозволили Франції продемонструвати свої найкращі якості у матчі з Україною

Наприклад, проти французів "синьо-жовті" грали в п'ять захисників і двох опорників, але проти Фінляндії та Казахстану зіграємо по-іншому, це ж зрозуміло.

Щодо ротації, мені здається, питання відкрите. Зміни в "старті", думаю, можуть статися через якісь мікротравми. Міняти щось кардинально тренерському штабу збірної України немає сенсу. Що стосується турнірних перспектив, то все ще попереду, і відповіді на багато питань дадуть два найближчих відбіркових матчі", – сказав Кривенцов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу