"Усю заплановану роботу виконали. Зіграли з хорошими суперниками. Сподіваюся, підходимо у хорошій формі до чемпіонату.

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Дуже багато людей випадало через травми. Треба було давати комусь два, комусь три дні відпочинку. А гравців на цих позиціях не було. Доводилося деяким грати на невластивих позиціях. Але розширення кругозору та розуміння гри, гадаю, це непогано", – наводить слова Кривенцова сайт телеканалів Футбол.

Додамо, що Металіст 1925 завершив першу частину сезону на 10 позиції, маючи в активі 19 очок. Перший офіційний матч після зимової перерви харків'яни проведуть проти Шахтаря 26 лютого, початок о 17:00.

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