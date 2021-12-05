Головний тренер харків'ян Валерій Кривенцов залишився розчарований черговим фіаско своєї команди у матчі 17-го туру УПЛ з ковалівцями (0:1).

"Ми проводили завершальний матч на домашньому стадіоні, хотіли потішити наших уболівальників гарною грою та перемогою.

Металіст 1925 – Колос – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Виграти не вдалося, але гру, на мою думку, ми провели якісну. Принаймні на поразку точно не награли", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, поразка від ковалівців стала для харків'ян вже п'ятою поспіль. Після 17-ти турів команда Кривенцова йде у турнірній таблиці УПЛ десятою, маючи у своєму активі 19 очок.

Колос мінімально переміг Металіст 1925 – харків'яни програли у п'ятому матчі поспіль