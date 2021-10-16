"У мене також запитання до гравців, чому перший тайм у виконанні нашої команди був не дуже. Припускалися багатьох помилок у перебудовах, дозволили Маріуполю створити достатню кількість моментів, щоб рахунок був великим.

Камбек на останніх хвилинах з претендентом на гол сезону у відеоогляді матчу Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2

Що сказали у перерві? Ми завжди кажемо одне й те ж саме. Вказуємо на помилки, що виходить, а в чому потрібно видозмінитися, що треба покращити. Другий тайм у виконанні нашої команди був хорошим, бо хлопці діяли правильно. Практично не давали Маріуполю проводити контратаки, за виключенням кількох моментів. Ну і самі створили велику кількість моментів.

Гол Марлісона переламав хід поєдинку? Думаю, що так. Бо після цього голу й команда повірила, що вони можуть витягнути гру. А ми їм казали про це в перерві. Також хочу відзначити всіх хлопців, які вийшли на заміну, бо вони дійсно посилили гру, на відміну від Маріуполя, де було навпаки", – поділився Кривенцов у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Зазначимо, що харків'яни вирвали перемогу над Маріуполем (2:1), забивши обидва м'ячі після перерви.

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