Кривенцов має серйозне питання до гравців Металіста 1925 – команда ризикувала програти Маріуполю
Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов залишився незадоволений виступом своїх підопічних у матчі 11-го туру УПЛ проти Маріуполя.
"У мене також запитання до гравців, чому перший тайм у виконанні нашої команди був не дуже. Припускалися багатьох помилок у перебудовах, дозволили Маріуполю створити достатню кількість моментів, щоб рахунок був великим.
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Що сказали у перерві? Ми завжди кажемо одне й те ж саме. Вказуємо на помилки, що виходить, а в чому потрібно видозмінитися, що треба покращити. Другий тайм у виконанні нашої команди був хорошим, бо хлопці діяли правильно. Практично не давали Маріуполю проводити контратаки, за виключенням кількох моментів. Ну і самі створили велику кількість моментів.
Гол Марлісона переламав хід поєдинку? Думаю, що так. Бо після цього голу й команда повірила, що вони можуть витягнути гру. А ми їм казали про це в перерві. Також хочу відзначити всіх хлопців, які вийшли на заміну, бо вони дійсно посилили гру, на відміну від Маріуполя, де було навпаки", – поділився Кривенцов у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.
Зазначимо, що харків'яни вирвали перемогу над Маріуполем (2:1), забивши обидва м'ячі після перерви.
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