"Якщо подивитися на турнірну таблицю – між нами і Зорею не такий вже й великий розрив. Тому ця гра дасть нам відповідь на запитання: за що ми готові та будемо боротися у цьому чемпіонаті.

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Зоря показує хороший футбол. Команда за пресингом, за інтенсивністю відбору м'яча на чужій половині поля перебуває у групі лідерів. Це потрібно враховувати. А ми намагатимемося не відходити від своєї гри, але трошки видозмінимося, трансформуємося.

Після матчу з Олександрією, де нам не вистачало балансу між лініями, ми ці п'ять днів якраз і присвятили перебудовам, переміщенням. І, звісно, індивідуальним розмовам з гравцями. Хлопці самі розуміють, що це була не найкраща гра у захисті. Намагатимемося проти Зорі виглядати набагато сильніше та надійніше", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, поєдинок між харківською та луганською командами відбудеться вже сьогодні, 31 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

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