"Ми не були готові до цього. Спрогнозувати подібне було нереально, але таке трапляється. Ми розійшлись друзями. Між собою ми домовилися особливо не поширюватися на цю тему, щоб не породжувати якихось чуток.

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Це не була ініціатива клубу чи тренера. Ми перебували у щоденному контакті. Позавчора, під час одного з таких діалогів, виникла така думка, і ми дійшли такого рішення. Повторюся, це не відставка та не звільнення. Можливо, якась моральна втома – не знаю, як пояснити. Ми вирішили зробити паузу у відносинах та призупинити співпрацю.

Ми розглядаємо повернення Кривенцова у Металіст 1925 як цілком реальну подію. Він теж готовий повернутися, але необхідно, щоби пройшов якийсь час. Назвемо це творчою відпусткою", – сказав Нєдєлін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, наразі керувати командою буде тандем в особі Едмара та Олега Голодюка.

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