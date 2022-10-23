"Кривенцов готовий повернутися, але має пройти час": у Металісті 1925 пояснили причини відходу тренера
Виконавчий директор харків'ян Андрій Нєдєлін розповів про припинення співпраці з Валерієм Кривенцовим.
"Ми не були готові до цього. Спрогнозувати подібне було нереально, але таке трапляється. Ми розійшлись друзями. Між собою ми домовилися особливо не поширюватися на цю тему, щоб не породжувати якихось чуток.
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Це не була ініціатива клубу чи тренера. Ми перебували у щоденному контакті. Позавчора, під час одного з таких діалогів, виникла така думка, і ми дійшли такого рішення. Повторюся, це не відставка та не звільнення. Можливо, якась моральна втома – не знаю, як пояснити. Ми вирішили зробити паузу у відносинах та призупинити співпрацю.
Ми розглядаємо повернення Кривенцова у Металіст 1925 як цілком реальну подію. Він теж готовий повернутися, але необхідно, щоби пройшов якийсь час. Назвемо це творчою відпусткою", – сказав Нєдєлін у коментарі FanDay.
Нагадаємо, наразі керувати командою буде тандем в особі Едмара та Олега Голодюка.