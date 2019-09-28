Кривенцов: Для Шахтаря кожен наступний матч Ліги чемпіонів буде вирішальним

Колишній наставник молодіжної команди Шахтаря Валерій Кривенцов прокоментував перспективи "гірників" у Лізі чемпіонів.

"Що стосується виступів Шахтаря на внутрішній арені, звичайно, питань немає. Команда взяла всі свої очки, і їй зараз немає рівних. Особливо на тлі того, що Динамо і Зоря втратили вже достатню кількість пунктів.

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Відрив в чемпіонаті солідний, але більш ясна картина, очевидно, буде зрозуміла ближче до середини чемпіонату. Думаю, що все одно нас чекають в УПЛ ще цікаві матчі. Головним же мірилом рівня команди звісно стає міжнародна арена і Ліга чемпіонів.

Не зменшуючи заслуг Манчестер Сіті, звичайно, в першій зустрічі в групі щодо гри "гірників" можна поставити деякі питання.

Їх чекає боротьба за друге місце в групі з Аталантою або загребським Динамо. Це футбол, і матч хорватів проти Аталанти показав, що можна очікувати будь-якого результату.

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Уже після першого туру турнірна ситуація складається для Шахтаря так, що кожен наступний матч буде фактично вирішальним.

Звичайно, потрібно намагатися набирати очки, щоб виходити з групи з другого місця і додавати також очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА для України", – цитує Кривенцова Команда 1.