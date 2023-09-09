Колс переміг Зорю (3:1) в товариській зустрічі під час паузи на поєдинки збірних. Однак примітно тут не це, а тренер луганців – на цю гру їх вивів Валерій Кривенцов, який має стати наступником Ненада Лалатовіча. Фахівець дав перший коментар прес-службі Зорі.

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"Ми 4 дні провели працюючи в дворазовому режимі. Завершили цей мікроцикл контрольним поєдинком проти Колосу. Подивився на гравців, так би мовити, у справі. Дав можливість зіграти всім по 45 хвилин, щоб побачити, як пройшов цей тижневий цикл. Звичайно, кожна гра дає місце роздумам. Будемо рухатися далі.

Дещо в тренувальному процесі змінилося, тому мені було важливо як футболісти сприйняли інформацію за цей короткий період часу. Рахунок зараз не дуже важливий. Мені сподобалося їх відношення, сподобалося те, що вони намагалися грати так, як ми хочемо. Ну а індивідуальні помилки на цьому рівні неприпустимі.

Перспективи Зорі? Те, що наша команда буде віддаватися на полі в кожному матчі на всі сто відсотків, навіть не обговорюється. Задачі не знімаються – будемо підтягуватися до лідерів в чемпіонаті та вдало виступити в єврокубках", – наводить слова Кривенцова офіційна Facebook-сторінка Зорі.

Нагадаємо, останнім клубом Кривенцова був Металіст 1925, який він покинув у жовтні 2022 року і з того часу залишався без роботи. 50-річний фахівець раніше також працював з Маріуполем та молодіжними і юнацькими командами Шахтаря. Лалатовіч же невдало розпочав сезон із Зорею та досить швидко пішов з луганського клубу, проте сторони ще не завершили співпрацю.

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