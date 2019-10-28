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Кривднику Маріуполя ударом з ліктя вибили зуби в чемпіонаті Нідерландів

10:48 103 Читать на русском
Кривднику Маріуполя ударом з ліктя вибили зуби в чемпіонаті Нідерландів
ПСВ – АЗ – 0:4 / Твіттер ФК ПСВ

Відомий грецький футболіст Костас Мітроглу зіпсував обличчя земляку – Пантелісу Хацідіакосу.

У матчі 11-го туру чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар розгромив ейндховенський ПСВ з рахунком 4:0. На 80-й хвилині зустрічі, коли вже всі чотири м'ячі у поєдинку були забиті, стався трагічно-кумедний випадок.

Захисник алкмарців Пантеліс Хацідіакос у верховому єдиноборстві зіткнувся зі своїм співвітчизником і партнером по збірній Греції Костасом Мітроглу і отримав удар в щелепу ліктем. В результаті зіткнення він позбувся двох передніх зубів.

У Туреччині тренер "стимулював" футболістів ударами по обличчю і погрозами їх убити

Цікаво, що вибиті зуби Хацідіакоса, зібравши в купку, медики акуратно поклали в пакетик і винесли з поля.

Після цієї перемоги ПСВ зрівнявся за очками з АЗ і команди ділять 2-3 сходинки у чемпіонаті.

Нагадаємо, влітку цього року саме АЗ вибив Маріуполь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи – домашній матч українська команда звела унічию, а на виїзді поступилась 0:4.

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Теги
Нідерланди Пантеліс Хацідіакос Пантеліс Хацідіакос Костас Манолас Костас Манолас ПСВ ПСВ АЗ АЗ
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