Кривднику Маріуполя ударом з ліктя вибили зуби в чемпіонаті Нідерландів

Відомий грецький футболіст Костас Мітроглу зіпсував обличчя земляку – Пантелісу Хацідіакосу.

У матчі 11-го туру чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар розгромив ейндховенський ПСВ з рахунком 4:0. На 80-й хвилині зустрічі, коли вже всі чотири м'ячі у поєдинку були забиті, стався трагічно-кумедний випадок.

Захисник алкмарців Пантеліс Хацідіакос у верховому єдиноборстві зіткнувся зі своїм співвітчизником і партнером по збірній Греції Костасом Мітроглу і отримав удар в щелепу ліктем. В результаті зіткнення він позбувся двох передніх зубів.

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Цікаво, що вибиті зуби Хацідіакоса, зібравши в купку, медики акуратно поклали в пакетик і винесли з поля.

Після цієї перемоги ПСВ зрівнявся за очками з АЗ і команди ділять 2-3 сходинки у чемпіонаті.

Нагадаємо, влітку цього року саме АЗ вибив Маріуполь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи – домашній матч українська команда звела унічию, а на виїзді поступилась 0:4.