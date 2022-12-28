Відразу 17 гравців "піратів" захворіли на COVID-19. Вочевидь, матч 19-го туру Прімери проти Атлетіко буде перенесений, адже у Райо Вальєкано залишилося лише 8 здорових футболістів.

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Команда Андоні Іраоли стала головним відкриттям нинішнього сезону. Після 18-ти зіграних турів Райо Вальєкано розташувався у зоні потрапляння в Лігу чемпіонів. У того ж Атлетіко на одне очко менше.

Українським уболівальникам Райо Вальєкано передусім запам'ятався інцидентом з Романом Зозулею. Форвард мав стати гравцем цього клубу, але фанати звинуватили українця у фашистських поглядах і змусили анулювати угоду.

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