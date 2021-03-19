Прес-служба УЄФА пропонує обрати футболіста, який цього тижня найяскравіше проявив себе а рамках ЛЄ.

Напередодні відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу другого за рангом єврокубка. Обидва українські гранди припинили боротьбу за трофей, пропустивши далі Вільяреал та Рому.

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Цікаво, що кривдники і Динамо, і Шахтаря претендують на звання найкращого гравця тижня. Голосування триває на офіційному сайті УЄФА.

Серед номінантів представлені виключно форварди. Міслав Оршіч (Динамо Загреб) забив три голи у ворота Тоттенхема. Жерар Морено (Вільяреал) оформив дубль проти київського Динамо, Борха Майораль (Рома) також двічі засмутив голкіпера Шахтаря. Давід Нерес (Аякс) забив Янг Бойз лише одного разу.

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