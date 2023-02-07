У віці 32 років опорний півзахисник Суонсі та збірної Уельсу Джо Аллен вирішив припинити міжнародні виступи. Про це інформує ВВС.

Довбик: Збірна України на ЧС-2022 виступила б краще, ніж Уельс

Аллен провів за збірну Уельсу 74 матчі, забив 2 м'ячі та увійшов в історію своєї національної команди як один із найвидатніших півзахисників країни. Аллен допоміг "драконам" пройти кваліфікацію на три великі турніри.

У 2022 році Аллен зі своєю командою не пустив збірну України на ЧС-2022, здобувши над нею перемогу у вирішальному матчі за вихід на Мундіаль.

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