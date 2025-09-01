Еліф Елмас добре провів другу частину сезону в оренді в складі Торіно і привернув увагу Наполі. Чемпіони Італії захотіли повернути 25-річного хавбека, якого взимку 2023-го продали в РБ Лейпциг за 25 мільйонів євро. Еліф так сильно прагнув повернутися в Неаполь, що бунтував і відмовлявся тренуватися з "биками".

Наполі хоче підписати кривдника збірної України – хавбек ігнорує тренування та прискорює свій трансфер

Як інформує офіційний сайт Наполі, македонець був орендований з правом викупу.

У складі Наполі Елмас виграв Скудетто в сезоні 2022/23. Він провів за "адзуррі" 189 матчів, забивши 19 голів і віддавши 10 гольових передач. У Неаполі його цінували за універсальність: Еліф міг закрити будь-яку позицію, на яку його ставили.

Нагадаємо, що Елмас у складі збірної Північної Македонії відзначився забитим м'ячем у ворота збірної України у кваліфікації до Євро-2024. Той матч завершився перемогою "синьо-жовтих" 3:2.

Серія А: Важкий тріумф Наполі, Болонья святкує успіх, Аталанта знову без перемоги