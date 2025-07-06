Захисник Брюгге та збірної Бельгії Максім де Кейпер продовжить кар'єру в АПЛ.

Брайтон офіційно оголосив про перехід Максіма де Кейпера з Брюгге. Захисник підписав контракт з "чайками" до 2030 року.

Арсенал офіційно домучив трансфер Субіменді – "каноніри" навмисно переплатили 6 мільйонів за чемпіона Європи

За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, Брайтон заплатив Брюгге за 24-річного гравця 20 мільйонів євро. Варто зауважити, що Мілан також цікавився де Кейпером та бачив у ньому альтернативу Олександру Зінченку.

Максім – вихованець Брюгге. Загалом він відіграв за клуб у 114 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав 22 асисти. Де Кейпер викликається до збірної Бельгії. У Лізі націй 24-річний захисник грав проти українців та відзначився голом.