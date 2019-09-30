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Кривдник збірної України на Євро-2016 оголосив про завершення кар’єри

11:42 454 Читать на русском
Кривдник збірної України на Євро-2016 оголосив про завершення кар’єри
Гарет МакОулі / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Північної Ірландії Гарет МакОулі завершив професіональну кар’єру футболіста.

Колишній футболіст Лестера, Вест Бромвіча і збірної Північної Ірландії Гарет МакОулі оголосив про завершення кар'єри гравця.

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"Я знав, що минулий сезон стане останнім, і впевнений, що йду вчасно. Для мене було честю грати у чудових клубах і працювати під керівництвом тренерів, які допомогли мені у моїй кар'єрі. Я насолоджувався кожною секундою у футболці збірної Північної Ірландії. Завжди буду вдячний за ту підтримку, яку мені надали", – написав 39-річний МакОулі на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

В Англії футболіст також виступав за Лінкольн Сіті та Іпсвіч. За національну команду МакОулі провів 80 матчів, забив 9 голів.

Нагадаємо, що Гарета було визнано найкращим гравцем матчу Євро-2016 Україна – Північна Ірландія (0:2). Захисник Вест Бромвіча відзначився голом у ворота збірної України на 49 хвилині.

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