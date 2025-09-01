Вільяреал та Ліон узгодили трансфер Жоржа Мікаутадзе, повідомляє прес-служба іспанського клубу. Футболіст підписав контракт із "жовтою субмариною" до 2031 року.

За інформацією інсайдерів, сума угоди склала 31 мільйон євро плюс 5 мільйонів можливими бонусами та 10% від перепродажу, що зробило Мікаутадзе найдорожчим придбанням в історії Вільяреала. Іспанці активно цікавились форвардом Роми Артемом Довбиком, проте трансфер не відбувся.

До слова, Мікаутадзе забивав Україні у матчі Ліги націй 2024/25, який завершився з рахунком 1:1.

