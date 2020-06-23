Кривдник України на Євро-2012 підписав трирічний контракт з клубом Серії С

Французький півзахисник Жеремі Менез повернувся в чемпіонат Італії.

Щоправда, тепер екс-гравець Роми та Мілана не буде виступати в Серії А. Менез підписав контракт Реджиною, інформує офіційний сайт клубу.

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Повідомляється, що 33-річний француз поставив свій підпис під угодою, яка розрахована на три сезони. Реджина у нинішньому сезоні виграла Серію С3 (чемпіонат достроково завершили) і наступну кампанію розпочне у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Італії.

Жеремі Менез заявив про себе на повну гучність у Монако наприкінці "нульових", а найкращий сезон у кар'єрі провів за Мілан. У кампанії 2014/15 він забив 16 голів за 33 матчі Серії А. Крім того, в активі Менеза 24 матчі та 2 голи в складі збірної Франції. Саме він відкрив рахунок у матчі проти збірної України (2:0) на Євро-2012 у Донецьку.

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