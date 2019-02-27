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Кривдник Шахтаря Йовіч зацікавив Манчестер Сіті

20:08 252 Читать на русском
Кривдник Шахтаря Йовіч зацікавив Манчестер Сіті
Лука Йовіч / Фото ФК Айнтрахт

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч вже влітку може перебратись на Туманний Альбіон.

Манчестер Сіті слідкує за Лукою Йовічем і планує підписати форварда вже під час літнього трансферного вікна, повідомляє Goal.

Барселона цікавиться Йовічем, але ніякої згоди наразі немає – на серба також претендує Реал

Задля придбання 21-річного серба "містянам" потрібно буде витримати конкуренцію з Барселоною.

В поточному сезоні Бундесліги Йовіч провів 21 матч, в яких відзначився 15-ма голами та 6-ма асистами.

Нагадаємо, Айнтрахт вибив донецький Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У 7 років заробляв футболом: Лука Йовіч загрожує Шахтарю та Україні, а вибирає між Реалом і Барсою

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