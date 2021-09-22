Скаути "матрацників" відвідали перший матч групового етапу Ліги чемпіонів Шериф – Шахтар, повідомляє ProTV Chişinău.

Шериф – Шахтар: УЄФА назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів

Вони залишились вражені грою лівого оборонця тираспольців – Крістіано. 28-річний бразилець віддав дві гольові передачі та не дозволив футболістам донецького клубу відзначитись бодай одним голом, а тому став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА.

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Нагадаємо, у групі D Шериф та Реал очолюють квартет з трьома очками, Інтер та Шахтар на 3-му та 4-му місцях відповідно. Тираспольська команда завітає до Києва на матч-відповідь 7 грудня.

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