На своєму офіційному сайті "червоні бики" повідомили, що 47-річний фахівець продовжив свій контракт. Марко Розе підписав угоду з РБ Лейпцигом до 2026 року.

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Німець очолив команду у вересні 2022 року. "Червоні бики" під його керівництвом виграли два трофеї в Бундеслізі. Лейпциг здобув Кубок Німеччини у сезоні 2022/23 та Суперкубок у кампанії 2023/24.

Нагадаємо, що німецький клуб під керівництвом Розе зустрічався з Шахтарем в Лізі чемпіонів 2022/23. Перший матч "гірники" виграли 4:1, а ось у другому український клуб програв 0:4.

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