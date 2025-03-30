Прес-служба "биків" повідомила про відхід Марко Розе. Наставник покинув РБ Лейпциг разом зі своїми помічниками.

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"Ми дуже довго вірили в нашу співпрацю з Марко та його командою і досі намагалися зробити все, щоб разом змінити ситуацію. З огляду на розвиток подій і тривалу відсутність результатів, твердо переконані, що нам потрібен новий імпульс на решту кампанії, щоб досягти наших цілей на сезон. Ми хотіли б подякувати Марко і його тренерському штабу за останні два з половиною роки, за успіх, якого ми досягли разом, і за їхню відданість клубу", – цитує клубний сайт Марселя Шефера.

Розе очолив команду у вересні 2022 року. "Червоні бики" під його керівництвом виграли два трофеї. Лейпциг здобув Кубок Німеччини у сезоні 2022/23 та Суперкубок 2023/24.

Наразі "бики" перебувають на шостому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 42 балами. Від зони Ліги чемпіонів команда відстає на три пункти. Варто зауважити, що Лейпциг провалився в ЛЧ у поточному сезоні, набравши лише три бали у восьми матчах.

Нагадаємо, що німецький клуб під керівництвом Розе зустрічався з Шахтарем в Лізі чемпіонів 2022/23. Перший матч "гірники" виграли 4:1, а ось у другому український клуб програв 0:4. Крім того, Розе влаштовував побиття донеччанам у сезоні ЛЧ 2020/21. Тоді німецький фахівець керував Борусією М, яка здолала Шахтар зі загальним рахунком 10:0 у двох матчах на груповому етапі.

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