Панатінаїкос на офіційному сайті повідомив про звільнення Руя Віторії та його тренерського штабу.

Інших деталей грецький клуб не розголошує. Втім, останні результати команди (жодної перемоги в останніх трьох матчах, дві нічиї та поразка) цілком могли стати причиною такого різкого рішення керівництва.

Нагадаємо, що Панатінаїкос на чолі з Руєм Віторією вибив Шахтар у кваліфікації Ліги Європи, здолавши "гірників" у серії пенальті. Після цього греки пройшли турецький Самсунспор та вийшли в основний етап Ліги Європи. У чемпіонаті ж Панатінаїкос після 2-х турів розташувався на 12 місці з 14-ти, маючи лише 1 очко в активі.

