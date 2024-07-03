Евертон офіційно оголосив про підписання 24-річного сенегальця. Контракт розрахований до червня 2029-го.

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Інсайдери розкривають суму угоди між Марселем та Евертоном – 18,5 млн євро, ще 1,5 млн передбачені бонусами. Провансальці лише рік тому придбали Ндіає з Шеффілд Юнайтед за 17 млн євро.

Хавбек оформив 4 голи та 5 асистів у 46 матчах сезону. Зокрема, забивав Шахтарю у попередньому раунді плей-офф Ліги Європи.

Ндіає став другим новачком Евертона у міжсезоння після Тіма Айрогбунама з Астон Вілли (11 млн євро).

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