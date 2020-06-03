Кривдник Шахтаря має стати новим тренером Зозулі – ЗМІ розкрили єдину умову

Український представник Сегунди Роман Зозуля може отримати нового керманича.

Колишній наставник загребського Динамо Ненад Б’єліца, якого активно сватають в Фенербахче, може очолити Альбасете, повідомляє видання Fotospor.

Борусія Д знайшла нового тренера – він створив головне відкриття сезону в Лізі чемпіонів

Клуб нашого Романа Зозулі вже досяг угоди з хорватом – 48-річний фахівець очолить команду при умові, якщо вона не вилетить з Сегунди. До слова, вибір Альбасете не випадковий – Б’єліца з 1993 по 1996 роки досить успішно захищав кольори "механічного сиру".

Нагадаємо, найбільших тренерських успіхів Ненад досяг з загребським Динамо, з яким двічі здобував золото хорватської першості, завойовував Кубок і Суперкубок країни. Також виводив команду до 1/8 Ліги Європи, а у груповому етапі Ліги чемпіонів поточного сезону двічі відібрав очки у донецького Шахтаря, не дозволивши "гірникам" вийти з групи.

Альбасете після 30 турів посідає у турнірній таблиці 18 сходинку, набравши 35 очок.

"Ми були двічі кращі за Шахтар": як шокувати Реброва оригінальним способом, стати найкращим і втратити усе за 1 день