Кривдник Мілевського став найкращим тренером 14-го туру Прем'єр-ліги
Українська Прем'єр-ліга традиційно підбила підсумки чергового зіграного туру.
Віталій Шумський отримав визнання, ставши найкращим тренером 14-го туру української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Всеукраїнське об'єднання тренерів поставило 4,6 з 5 можливих балів наставнику Львова. Підопічні Шумського на виїзді впевнено здолали Минай, за який дебютував Артем Мілевський. "Синьо-золоті леви" відштовхнулись від зони вильоту, піднявшись на 10 сходинку.
У наступному турі Прем'єр-ліги Львів прийматиме Колос. Матч запланований на суботу, 20 лютого.
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