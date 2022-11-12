Кривдник Манчестер Сіті встановив вражаюче досягнення у сезоні АПЛ – лише Холанд його перевершує
Форвард Брентфорда Айвен Тоуні своїм перфомансом у грі проти Манчестер Сіті наблизився до Ерлінга Холанда за цікавим показником.
Тоуні вже втретє у цьому сезоні відзначився щонайменше двома голами в одному матчі, повідомляє Opta.
Манчестер Сіті – Брентфорд – 1:2 – відео голів та огляд сенсаційного матчу
Англійський нападник тричі забивав Лідсу та ще по дублю відправляв у ворота Брайтона та Манчестер Сіті. За цим показником Тоуні поступається лише Холанду. Норвежець забивав два або більше голів аж в 5 поєдинках, проте не забивав Брентфорду.
Нагадаємо, що Брентфорд завдяки дублю Тоуні сенсаційно переміг Манчестер Сіті на виїзді (2:1). Загалом, Айвен у 16 матчах відзначився 11 голами та 3 асистами.
Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив