Форвард Брентфорда Айвен Тоуні своїм перфомансом у грі проти Манчестер Сіті наблизився до Ерлінга Холанда за цікавим показником.

Тоуні вже втретє у цьому сезоні відзначився щонайменше двома голами в одному матчі, повідомляє Opta.

Манчестер Сіті – Брентфорд – 1:2 – відео голів та огляд сенсаційного матчу

Англійський нападник тричі забивав Лідсу та ще по дублю відправляв у ворота Брайтона та Манчестер Сіті. За цим показником Тоуні поступається лише Холанду. Норвежець забивав два або більше голів аж в 5 поєдинках, проте не забивав Брентфорду.

Нагадаємо, що Брентфорд завдяки дублю Тоуні сенсаційно переміг Манчестер Сіті на виїзді (2:1). Загалом, Айвен у 16 матчах відзначився 11 голами та 3 асистами.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив