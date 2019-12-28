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Кривдник Манчестер Сіті Траоре розповів, що дозволило Вулверхемптону обіграти команду Гвардіоли

09:34 562 Читать на русском
Кривдник Манчестер Сіті Траоре розповів, що дозволило Вулверхемптону обіграти команду Гвардіоли
Адама Траоре / The Sun

Нападник Вулверхемптона Адама Траоре поділився враженнями від перемоги над Манчестер Сіті у 19 турі АПЛ (3:2).

55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті
 
Едерсон 12’
Рахім Стерлінг 25’
Рахім Стерлінг 50’
12’ Едерсон
25’ Рахім Стерлінг
50’ Рахім Стерлінг
55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті

"Наша команда – неймовірна. Ми боремося до кінця, незалежно від ситуації. Саме це ми і зробили в матчі з Манчестер Сіті. Самовідданість і віра допомогли нам у цій грі. Невимовно радий за команду. Кожен з нас працював настільки старанно, наскільки було можливо. Ми вірили, що зможемо досягти позитивного результату.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Наш наступний суперник – Ліверпуль. Це чудовий клуб. А попереду на нас чекає безліч матчів і можливостей заробити очки. Ми будемо боротися, щоб опинитися якомога вище в таблиці", – цитує Траоре The Mirror.

Нагадаємо, що в матчі проти Манчестер Сіті Адама Траоре забив гол та став автором результативної передачі. Його команда змогла перемогти підопічних Гвардіоли, програючи по ходу матчу з рахунком 0:2.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон - Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон Адама Траоре Адама Траоре
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