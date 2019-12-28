Кривдник Манчестер Сіті Траоре розповів, що дозволило Вулверхемптону обіграти команду Гвардіоли

Нападник Вулверхемптона Адама Траоре поділився враженнями від перемоги над Манчестер Сіті у 19 турі АПЛ (3:2).

"Наша команда – неймовірна. Ми боремося до кінця, незалежно від ситуації. Саме це ми і зробили в матчі з Манчестер Сіті. Самовідданість і віра допомогли нам у цій грі. Невимовно радий за команду. Кожен з нас працював настільки старанно, наскільки було можливо. Ми вірили, що зможемо досягти позитивного результату.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Наш наступний суперник – Ліверпуль. Це чудовий клуб. А попереду на нас чекає безліч матчів і можливостей заробити очки. Ми будемо боротися, щоб опинитися якомога вище в таблиці", – цитує Траоре The Mirror.

Нагадаємо, що в матчі проти Манчестер Сіті Адама Траоре забив гол та став автором результативної передачі. Його команда змогла перемогти підопічних Гвардіоли, програючи по ходу матчу з рахунком 0:2.

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