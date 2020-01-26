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Кривдник Луніна заробив резонансне вилучення в матчі проти Атлетіко

17:56 879 Читать на русском
Кривдник Луніна заробив резонансне вилучення в матчі проти Атлетіко
Іван Куельяр / фото: Marca

Голкіпер Леганеса Іван Куельяр став фігурантом неприємного епізоду під час матчу 21-го туру Ла Ліги проти Атлетіко (0:0).

 
Іван Куельяр 90+4’
90+4’ Іван Куельяр

Воротар опинився в епіцентрі уваги об'єктивів вже у компенсований до другого тайму час. Куельяр влаштував суперечку з фанми мадридців, які перебували за його воротами.

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35-річний голкіпер упав на газон, демонструючи, що нібито у нього кинули якимось предметом. Арбітр зустрічі не оцінив провокацію іспанця і показав йому жовту картку, яка стала для Івана другою. Місце у воротах через відсутність доступних замін був змушений зайняти захисник Хонатан Сілва.

Однак навіть після цього Куельяр не заспокоївся, а почав щось доводити гравцям Атлетіко. Згодом дискусія переросла у справжню масову сутичку.

Додамо, що саме Куельяр був головним конкурентом Андрія Луніна за місце у стартовому складі Леганеса, в якому українець провів минулий сезон на правах оренди і зіграв всього 7 поєдинків.

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