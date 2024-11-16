Новим головним тренером Хоффенхайма став Крістіан Ільцер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Суперник Динамо по Лізі Європи звільнив тренера – він хоче переманити наставника у клубу з Ліги чемпіонів

47-річний фахівець заради роботи у німецькій Бундеслізі покинув австрійський Штурм. Зазначається, що Крістіан підписав з Хоффенхаймом довгостроковий контракт. Інші деталі угоди не вказані.

На посаді він замінив Пеллегріно Матараццо, який залишив команду з 9-ма очками на 15-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, Ільцер розпочав повноцінну тренерську кар'єру у липні 2017 року у Хартберзі (до цього понад 10 років працював асистентом в різних клубах). Згодом були Вольфсберг, Аустрія та Штурм (прийняв у 2020 році). У 2023-му виграв Кубок Австрії, а минулого сезону оформив дубль (чемпіонат та Кубок) і вивів команду у Лігу чемпіонів.

До слова, Хоффенхайм був суперником Динамо у Лізі Європи і завдав киянам прикрої поразки з рахунком 2:0.

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