АЕК Ларнака може бути дуже задоволеним своїми результатами упродовж тижня.

Чемпіонат Кіпру, 9 тур

АЕК Ларнака – Карміотісса – 4:0

Голи: Альтман, 1, 18, 64 (пен.), Дюрчо, 90+6

У четвер АЕК розписав нічию з Динамо і гарантував собі євровесну у Лізі конференцій. Сьогодні ж "воїни" розчавили Карміотіссу, яку очолює не чужа Києву людина – Олександр Хацкевич.

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Окремо слід відзначити Омрі Альтмана, який провів найкращий тиждень у своїй кар'єрі. 28-річний вінгер АЕКа двічі забивав Динамо, а тепер взагалі оформив хет-трик. До цього Альтман мав всього один гол у сезоні – ще 18 серпня засмучував СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги Європи! Добив Карміотіссу Дюрчо, якому вдався елегантний удар у компенсований час.

Перемога дозволила господарям вискочити із сьомої на четверту сходинку чемпіонату Кіпру. Команда Хацкевича має на 6 очок менше і йде лише десятою серед 14 учасників.

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