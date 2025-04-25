Реал Сосьєдад визначився з фахівцем, який буде працювати з командою у наступному сезоні.

"Біло-голубі" нещодавно повідомили, що Іманоль Альгуасіль покине свою посаду після завершення сезону. Наставнику, який вигравав з клубом Кубок Іспанії у 2020 році, вже знайшли заміну.

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Реал Сосьєдад оголосив на своєму офіційному сайті, що команду у наступному сезоні очолить Серхіо Франсіско. Угоду з фахівцем підписали до 2027 року.

Серхіо Франсіско – вихованець Реал Сосьєдада. Він встиг пограти за Реал Уніон, Хімнастік та Замору. У 2014 році іспанець розпочав тренерську кар'єру, а згодом повернувся до рідного клубу і очолив другу команду Реал Сосьєдада.

До слова, "біло-голубі" у поточному сезоні грали проти Динамо на загальній стадії Ліги Європи. Кияни програли у протистоянні з Реал Сосьєдадом з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що керівництво клубу із Сан-Себастьяна розглядало на посаду тренера наставника Циганкова Мічела, а також Хулена Лопетегі.

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