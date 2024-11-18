Талант монегасків приїхав на вечірку з нагоди дня народження друга у місто Корбей-Ессонн, що за 30 км на південь від Парижа. Це був вечір суботи (16 листопада).

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18-річний Іленіхена вийшов на вулицю зі ще одним товаришем і збирався їхати додому. Втім, біля автомобіля хлопців чекали 4 грабіжники у каптурах та з пістолетами, інформує Le Parisien. Вони наказали форварду Монако віддати його розкішне взуття, iPhone та ключі від Volkswagen Golf. Іленіхена негайно підкорився.

Дорогою злочинці примудрились потрапити в ДТП, покинули авто, але змогли втекти пішки. Іленіхена звернувся у поліцію, яка почала розслідування.

Влітку нападник перейшов з Антверпена у Монако за 19 млн євро та встиг забити 2 голи у 14 матчах. Зокрема, удар Іленіхени поховав Барселону в першому турі ЛЧ.

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