Криворіжці придумали цікаву атракцію, яка мала б допомогти зібрати якомога більше грошей на ЗСУ.

У суботу, 16 листопада, на стадіоні Спарта у Кривому Розі Кривбас о 16:00 проведе благодійний матч на підтримку ЗСУ, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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Зазначається, що поєдинок буде проведено за спеціальними правила, а на хід гри зможуть впливати не тільки футболісти на полі, але й глядачі – як на трибунах, так і з трансляції. Під час матчу за донат буде можливість зробити наступні речі:

– 500 гривень – передати привіт від коментатора донатеру чи іншій людині;

– 1000 гривень – дошка оголошень або рекламний текст до 10 секунд (продам гараж, шукаю дівчину тощо); вболівальник або футболіст в будь-який момент гри пробиває пенальті голкіперу, якому забажає;

– 2000 гривень – травма (на 3 хвилини обраний гравець лежить на полі й удає, що він отримав ушкодження);

– 3000 гривень – протягом 3 хвилин кожен гол рахується за два;

– 4000 гривень – воротар на осліп (донатер обирає команду і на 5 хвилин їхній голкіпер грає з пов’язкою на очах);

– 5000 гривень – зараховується/віднімається гол команді, за яку написав донатер;

– 5555 гривень – ілюзія свята (глядач за донат обирає гравця, який впродовж 2 хвилин буде святкувати гол, якого не було, причому гра в цей час продовжується);

– 6000 гривень – недоторканість на 2 хвилини (обраному футболісту можна грати руками);

– 6666 гривень – симпатія рефері (донатер обирає команду, за яку на 5 хвилин рефері та бригада арбітрів будуть фізично грати, причому суддівство продовжується);

– 7000 гривень – буліт (гра зупиняється і донатер або обраний ним гравець з центру поля виходить сам на сам з воротарем суперника);

– 8000 гривень – червона картка для будь-якого гравця на 5 хвилин;

– 9000 гривень – зрівняти рахунок (результат підрівнюється до кількості голів команди, яка виграє і стає рівним);

– 10 000 гривень – команди 3 хвилини грають руками (зараховується тільки гол головою, опція скасовується після забитого мʼяча).

Нагадаємо, після 13-ти турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятим, набравши 19 очок.

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