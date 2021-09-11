Півзахисник Кривбаса Максим Пирогов продовжить кар'єру у молдовському Сфинтул Георге, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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24-річний гравець перейшов у нову команду на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік з можливістю розриву взимку.

Нагадаємо, чемпіонат Молдови не новий для Пирогова – у лютому 2021 року він перебрався у Кривбас з тираспольського Динамо-Авто. Загалом за плечами півзахисника виступи за німецькі Герренгоссерштедт та Айнтрахт Емсела, а також литовські Таурас і Пакруоїс. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Нагадаємо, після 7 турів Кривбас у турнірній таблиці Першої ліги йде другим, відстаючи від лідера – Металіста – на 5 очок. Сфинтул Георге після такої ж кількості зіграних матчів у чемпіонаті Молдови – п'ятий.

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