У середу, 17 вересня, Кривбас зустрічався з Черніговом у рамках 1/16 фіналу Кубка України. Основний час гри завершився внічию, але представник УПЛ зумів здобути перемогу у серії післяматчевих пенальті.

ЛНЗ розібрався з Металістом і став першим учасником 1/8 фіналу, Кривбас довів до серії пенальті: Кубок України

Втім, криворізький клуб може отримати технічну поразку у цьому матчі через перевищення ліміту на легіонерів. На 70-й хвилині на полі перебувало одразу вісім іноземних футболістів, хоча за регламентом дозволяється лише сім. Остаточне рішення щодо результату матчу буде ухвалено на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Зазначимо, що на 69-й хвилині гри Кривбас Чернігів на поле вийшов восьмий легіонер криворіжців Парако Гонсалес, який замінив Артура Микитишина.

Цікаво, що це вже другий випадок, коли команда під керівництвом Патріка ван Леувена порушила регламент після заміни. У сезоні 2022/23 проти Зоря отримала технічну поразку за гру проти Миная (3:0), через те, що на поле вийшов не внесений у протокол Дмитро Мишньов.

"Треба, щоб було важко": Михайленко про Кубок світу U-20, планку Петракова, 55:0 у Шахтарі і варіант із Металістом 1925.