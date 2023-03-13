Криворіжці знайшли спосіб красиво відреагувати на скандали зі своїм технічним спонсором.

Форму для Кривбаса постачає Joma. Іспанська компанія потрапила у низку скандалів, оскільки низка російських команд також одягають екіпірування цього виробника. Нещодавно оновлений дизайн з логотипом Joma презентував Зеніт.

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Кривбас повідомив, що не має можливості достроково розірвати співпрацю з цим спонсором, оскільки не мають юридичних підстав – напряму іспанці з окупантами не працюють. Відтак, клуб знайшов інший спосіб відреагувати на зашквари.

На матч проти Шахтаря криворіжці підготували особливий комплект. Логотип Joma на футболках замінило пророче послання для окупантів: "Русні п**да".

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