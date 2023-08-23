Жу Менгді підписала контракт з жіночою командою Кривбаса на один рік.

Жіноча команда Кривбаса поповнила свій склад голкіперкою Жу Менгді. Про це пише клубна прес-служба. У Кривому Розі китаянка буде виступати під 23 номером. Контракт розрахований на один рік. Менгді стала першою китаянкою в українському футболі.

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Жу Менгді народилась 25 січня 2000 року. До Кривбаса захищала кольори китайського Січуань Вумен. Неодноразово отримувала виклики до збірних Китаю різних вікових категорій: U-19, U-20.

"Ми підписали молоду та амбіційну гравчиню. З її появою у команді конкуренція серед голкіперів стала сильнішою. Жу Менгді добре влилась у колектив й гарно проявила себе на тренуваннях. Впевнений, що новачок добре проявить себе у Кривбасі", – сказав тренер Кривбаса Сергій Смородін.