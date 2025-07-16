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Венесуельський оборонець Карлос Рохас Торрес незабаром поповнить склад Кривбаса, повідомляє SoloVenex.

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21-річний лівоногий центрбек є вихованцем Депортіво Ла-Гуайра, саме з цього клубу він і перейде до криворізької команди.

Джерело не уточнює фінансових умов угоди. За даними Transfermarkt, контракт Рохаса з нинішнім клубом чинний до кінця 2025 року, а його трансферна вартість оцінюється у 150 тисяч євро.

Додамо, що у 2025 році захисник встиг провести 11 поєдинків, у яких відзначився двома забитими м’ячами.

Нагадаємо, 14 липня Кривбас повідомив про підписання венесуельця – колишнього нападника Метрополітаноса Карлоса Парако. Окрім нього, у складі криворізької команди вже виступають два венесуельські футболісти – Майкен Гонсалес і Глейкер Мендоса.

#EXCL | El defensor central Carlos Rojas (2004) dará el salto a suelo internacional.



Será el cuarto #VenEx en arribar al FC Kryvbas de la primera división de Ucrania.



Ahí coincidirá con Gleiker Mendoza, Mayken González y Carlos Paraco.



Llega desde el @DvoLaGuaira del #FutVe. pic.twitter.com/Vnzfi5sSFw — SOLOVENEX (@SOLOVENEX_) July 15, 2025

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