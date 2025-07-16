Кривбас завершує підписання венесуельського хавбека – в Україні вже чекають троє співвітчизників
Патрік ван Леувен продовжує формувати команду під власне бачення на новий сезон.
Венесуельський оборонець Карлос Рохас Торрес незабаром поповнить склад Кривбаса, повідомляє SoloVenex.
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21-річний лівоногий центрбек є вихованцем Депортіво Ла-Гуайра, саме з цього клубу він і перейде до криворізької команди.
Джерело не уточнює фінансових умов угоди. За даними Transfermarkt, контракт Рохаса з нинішнім клубом чинний до кінця 2025 року, а його трансферна вартість оцінюється у 150 тисяч євро.
Додамо, що у 2025 році захисник встиг провести 11 поєдинків, у яких відзначився двома забитими м’ячами.
Нагадаємо, 14 липня Кривбас повідомив про підписання венесуельця – колишнього нападника Метрополітаноса Карлоса Парако. Окрім нього, у складі криворізької команди вже виступають два венесуельські футболісти – Майкен Гонсалес і Глейкер Мендоса.
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