Кривбас завершив другий зимовий трансфер, підписавши екс-гравця Динамо та Шахтаря
11:22 - Читать на русском
Півзахисник Клім Приходько продовжить кар'єру в криворізькому клубі.
Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Кліма Приходька, який раніше виступав за криворізький клуб.
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Контракт розрахований на 3 роки, а інші деталі переходу не розголошуються. Свою кар'єру Приходько починав у Динамо, після чого перебрався до Шахтаря.
Додамо, що першу частину сезону Приходько провів у молодіжній команді Шахтаря, але не викликався до основної.
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