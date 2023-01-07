Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Кліма Приходька, який раніше виступав за криворізький клуб.

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Контракт розрахований на 3 роки, а інші деталі переходу не розголошуються. Свою кар'єру Приходько починав у Динамо, після чого перебрався до Шахтаря.

Додамо, що першу частину сезону Приходько провів у молодіжній команді Шахтаря, але не викликався до основної.

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