Кривбас на класі розібрався з Куликовом-Білкою в матчі 1/32 фіналу Кубка України.

Представник Другої ліги гідно провів перший тайм, не пропустивши від бойового складу Кривбаса. Втім, по перерві вже за 6 хвилин рахунок став розгромним.

Героєм став Бар Лін, який оформив перші голи за Кривбас. Ізраїльський хавбек пробив Данковича, скориставшись передачею іншого легіонера – венесуельця Мендози. Незабаром у ворота Куликова-Білки призначили пенальті за гру рукою капітана Панасюка. Твердохліб чітко реалізував 11-метровий. Цікаво, що за кілька хвилин до цього пенальті просили господарі, проте рефері Олександр Кальонов проігнорував падіння Станковича у карному майданчику. Нагадаємо, VAR на цій стадії Кубка немає.

Масну крапку поставив той-таки Лін, вліпивши у дев'ятку з 20 метрів. 3:0 – Кривбас спокійно крокує далі.

